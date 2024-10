Milan-Napoli, Ordine: “Leao è un caso. Fonseca ha un chiodo fisso. Vi spiego …”

"Cominciamo dal Napoli: ha fin qui vinto, con carattere in qualche snodo, con forza in qualche altro, mettendo in vetrina il suo punto di forza che è la difesa (2 gol presi dopo Verona), quarto successo di fila con il Lecce dominato da cima e fondo. Per l'occasione l'unico assente è Lobotka, non ancora recuperato, rientrano Kvara e Politano risparmiati sabato pomeriggio. Al Milan va molto peggio. Perché deve rinunciare per squalifica -non scontata col Bologna- a Theo Hernandez e Reijnders (candidati Terracciano e Musah) perde Gabbia per acciacco muscolare e deve portare in panchina Camarda per le assenze di Abraham e Jovic".