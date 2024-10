"Diranno tutti che è presto, che siamo solo a novembre, che le coppe avranno il loro imprevedibile impatto, ma la verità è che da 'San Siro' escono sentenze: il Napoli è favorito per lo Scudetto , il Milan è fuori gioco". Esordisce così, oggi, la giornalista Arianna Ravelli, nel suo articolo di approfondimento sul 'Corriere della Sera' in edicola sulla partita di ieri sera a Milano , vinta 0-2 dalla squadra di Antonio Conte su quella di Paulo Fonseca con i gol di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia .

Milan-Napoli, Ravelli: "Fragilità diffusa, voglia che non diventa concretezza"

"Non soltanto per i punti, con i rossoneri a - 11 e l'asterisco del rinvio della partita di Bologna fino a febbraio, ma per le sensazioni che le due squadre hanno lasciato fino a qui". Per la Ravelli, il Napoli è squadra solida, che sa occupare bene gli spazi, che sa passare dalla linea difensiva a cinque a quella a quattro quando è in fase offensiva con estrema facilità. Dall'altra, invece, un Milan dalla "fragilità diffusa, tanta voglia che non diventa mai concretezza e dove se qualcosa può andare storto lo farà".