Milan-Napoli 1-2, Pioli: “Se giochi così non puoi perdere” | Serie A News

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 persa per 1-2 dai suoi ragazzi a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Napoli 1-2, Pioli mastica amaro nel post-partita

«Non sono soddisfatto e non lo devono essere nemmeno i giocatori; se giochi così non puoi perdere; punto», ha dichiarato mister Pioli su Milan-Napoli 1-2. «Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. C'è delusione, non dovevamo perdere. Il calcio però è così, impareremo anche da questa serata. La prestazione c'è stata sotto tutti i punti di vista».

Pioli ha cercato di trovare i motivi della sconfitta del suo bel Milan contro un Napoli cinico: «Abbiamo perso perché nelle due aree non ci abbiamo messo quella qualità e quella determinazione che serviva. Abbiamo giocato meglio del Napoli. Eravamo imbattuti, è un peccato perderla dopo una prestazione del genere».

Il gol-vittoria del Napoli, segnato di testa da Giovanni Simeone al 78', ha palesato dei difetti nella difesa del Milan. Così Pioli: «Sul gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire il portatore di palla e non abbiamo riempito bene l'area. È difficile imputare qualcosa alla fase difensiva. Per le occasioni create non possiamo segnare un solo gol. Abbiamo concesso poco al Napoli, anche se è vero che stiamo concedendo qualche gol di troppo».

Hanno anche fatto discutere i cambi di Pioli nell'intervallo di Milan-Napoli: fuori Davide Calabria e Simon Kjær, dentro Sergiño Dest (all'esordio in campionato, ha provocato il fallo del rigore, poi trasformato da Matteo Politano, su Khvicha Kvaratskhelia) e Pierre Kalulu. «Kjær l'ho tolto perché era ammonito. Calabria è uscito per un affaticamento al flessore, altrimenti non l'avrei tolto», la chiosa del tecnico rossonero.