Milan-Napoli 1-2: “Partita decisa dai dettagli” | Serie A News

Il Milan perde in Serie A dopo 22 partite: il Napoli passa, 1-2, a 'San Siro' con Matteo Politano e Giovanni Simeone. Due legni rossoneri

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 1-2 per gli ospiti a 'San Siro'. Per il quotidiano nazionale, è stato un duello intenso, rabbioso, europeo, dove i rossoneri si mordono le mani per due traverse colte, una per tempo.

Un pareggio sarebbe stato, forse, il risultato più giusto ma la verità è che in questo Milan-Napoli la differenza l'hanno fatta i dettagli. Il Napoli di Luciano Spalletti (ieri squalificato e in tribuna) ha capitalizzato le sue occasioni, il Milan di Stefano Pioli no. Soprattutto nel primo tempo, quando i rossoneri avevano messo alle corde gli azzurri.

Milan-Napoli 1-2: Diavolo sfortunato, azzurri lucidi

Il Napoli ha vinto la partita 'con la testa', mantenendo la lucidità anche nei momenti più difficili. Come quello immediatamente successivo la rete di Olivier Giroud, che aveva pareggiato i conti dopo il rigore trasformato da Matteo Politano. Per il Diavolo, ad ogni modo, continua la maledizione di 'San Siro' contro i campani.

Milan-Napoli, infatti, non finisce con il segno '1' in schedina dal 2014. La sconfitta, per giunta, mette fine alla striscia di 22 risultati utili in Serie A per il Milan. L'ultimo k.o. rossonero risaliva al 17 gennaio 2022, sempre in casa, in occasione di Milan-Spezia 1-2: il giorno dell'arbitro Marco Serra.

È dunque il Napoli di Spalletti, che ha vinto l'incontro con il colpo di testa nel finale di Giovanni Simeone, ad andare in testa alla classifica (in coabitazione con l'Atalanta) alla sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Con il Milan che scivola al quarto posto. Il torneo è comunque lungo, ottobre chiarirà le idee. Ma questa sconfitta deve essere da lezione per Pioli.

Il quale, va detto, ha pagato l'assenza in campo di Rafael Leão più di quanto Spalletti non abbia pagato quella di Victor Osimhen. Sarebbero state, di fatto, le stelle in più di una notte che ha ricordato a tutti, per attesa e situazione di classifica, le grandi sfide degli anni Ottanta, in un 'San Siro' gremito da 72.573 spettatori.

Alex Meret ha salvato il Napoli nel primo tempo su Giroud che, liberato in area da Rade Krunić, ha costretto il portiere azzurro ad uno strepitoso intervento per deviare la palla sulla traversa. Poi ancora Meret è stato bravissimo sul colpo di testa di Krunić. Nell'intervallo Pioli ha tolto Davide Calabria (affaticamento muscolare) e Simon Kjær, entrambi ammoniti per via della sontuosa partita, su quel lato, del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, inserendo Sergiño Dest e Pierre Kalulu.

Ma proprio lui saranno protagonisti di due episodi nella ripresa. Il primo ha commesso fallo in area su Kvaratskhelia, provocando il penalty - concesso dall'arbitro Maurizio Mariani dopo on field review al V.A.R. - poi trasformato da Politano. Il secondo, dopo il pari di Giroud su assist di Theo Hernández e il gol di Simeone, ha centrato da due passi una clamorosa traversa.

Questione di centimetri, che fanno la differenza, poiché il pareggio che il Diavolo avrebbe meritato così non è arrivato.