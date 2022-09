Pagelle Milan-Napoli 1-2: Dest e Tomori guai difensivi. Giroud c’è sempre

PAGELLE MILAN-NAPOLI - Finisce 1-2 la partita tra Milan e Napoli, con i rossoneri che assaporano il sapore amaro della prima sconfitta stagionale e la seconda in questo anno solare. Risultato per certi versi un po' bugiardo perché la squadra di Pioli ha creato di più e ha sfiorato più volte il gol, mentre i ragazzi di Spalletti sono stati bravi ad approfittarne degli errori difensivi di Dest e Tomori. Gol di Politano e Simeone per gli azzurri, di Giroud la rete del momentaneo pareggio. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.