Milan-Napoli 1-2, Giroud ancora in gol. Ma stavolta niente punti

Ancora in gol Olivier Giroud, anche in occasione di Milan-Napoli di ieri sera a 'San Siro'. Stavolta, però, nessun punto grazie alla sua rete

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli 1-2 di ieri sera a 'San Siro', si è soffermata su Olivier Giroud, attaccante rossonero, andato in gol anche contro i partenopei nell'ultima partita di Serie A.

Per la 'rosea', infatti, ieri sera in Milan-Napoli sembrava essere andato in onda il solito film: stoccata mancina di Giroud, sul pallone ad alta velocità servito da Theo Hernández, con tanto di scivolata sul prato e linguaccia ad infiammare lo stadio.

Milan-Napoli 1-2: Giroud in gol, ma i punti stavolta non ci sono

Eppure, stavolta, il marchio del centravanti transalpino non è bastato ai rossoneri per collezionare punti. Il 'Cholito', Giovanni Simeone, ha infatti rovinato la festa segnando, di testa, il gol della definitiva vittoria azzurra.

Giroud, che in Milan-Napoli è giunto alla sua nona presenza stagionale tra campionato e Champions League, settima consecutiva da titolare, ha segnato ma, per una volta, la sua rete non ha portato in dote punti al Diavolo così come si verifica sempre.

Il saldo resta comunque positivo (7 dei suoi 15 gol in rossonero, in Serie A, a cavallo delle stagioni 2021-2022 e 2022-2023, hanno prodotto 15 punti), anche se il gol di ieri sera servirà soltanto alle statistiche. Lui, comunque, non poteva di certo fare di più in un Milan orfano di Rafael Leao, Ante Rebic, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic.

Nonostante il prossimo 30 settembre compirà 36 anni, le gambe di Giroud girano come un ventenne. Il numero 9 del Diavolo, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', non è mai stato così in forma come in questa prima parte della stagione ed anche i 'freddi numeri' confermano questa teoria.

Giroud, infatti, in Milan-Napoli è andato a segno per la terza partita di fila in Serie A. Non gli succedeva da luglio 2020, quando ancora giocava in Premier League con il Chelsea. Contro gli azzurri ha tirato 8 volte in 90 minuti: in oltre 10 anni di carriera, non aveva cercato mai così tanto la porta.

Con un po' di fortuna in più (leggasi deviazione di Alex Meret sulla traversa), avrebbe potuto segnare anche due gol al Napoli. Peccato. Ma pazienza, magari se li è tenuti per un'altra occasione altrettanto importante. Una di quelle dove farà guadagnare punti pesanti alla sua squadra. Milan-Napoli 1-2: le pagelle rossonere secondo la nostra redazione >>>