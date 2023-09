Milan, Leao non voleva il premio di MVP: costretto dal protocollo

La Uefa ha premiato Rafael Leao come migliore in campo della sfida di Champions League contro il Newcastle . La scelta ha sorpreso un po' tutti dato che il portoghese ha deluso in campo, con poche giocate e con quel tacco che sta facendo parlare molto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di un retroscena nel post partita.

Milan, Leao non voleva il premio

Martedì, si legge, Leao è stato eletto come migliore in campo. Il portoghese, convinto di non meritare il premio per il gol sbagliato, non avrebbe valuto ritirarlo, ma è stato costretto dal protocollo a partecipare alla piccola cerimonia.