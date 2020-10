Milan, Musacchio è un po’ più vicino al rientro in squadra

Milan, quasi tutto pronto per il ritorno di Musacchio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mateo Musacchio, classe 1990, intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il difensore argentino prosegue il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia sinistra subita lo scorso 23 giugno. Musacchio si avvicina sempre di più, pertanto, al rientro in squadra nei tempi prestabiliti dopo l’intervento (4 mesi). Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021, è arrivato in rossonero dal Villarreal nell’estate 2017, pagato 18 milioni di euro. Fin qui, con il Diavolo, ha collezionato 73 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia con 2 gol all’attivo. ECCO CHI POTREBBE PRENDERE IL SUO POSTO IN ORGANICO A GENNAIO >>>