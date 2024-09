Álvaro Morata, nuovo attaccante del Milan, è vicino al rientro in campo. Il Diavolo non vede l'ora per vari motivi. Uno è quello 'numerico'

Daniele Triolo Redattore 6 settembre 2024 (modifica il 6 settembre 2024 | 09:04)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Álvaro Morata, nuovo attaccante del Milan attualmente alle prese con il recupero da un infortunio muscolare, ha ricordato come il giocatore possa rientrare - in panchina - già contro il Venezia, per poi magari tornare titolare in Champions League contro il Liverpool e al top della forma per il derby di domenica 22 settembre contro l'Inter.

Milan, Morata è un habitué dei gol importanti — Il Milan aspetta con impazienza il suo ritorno. Un po' per le qualità di leader dello spogliatoio, un po' perché il nuovo numero 7 del Diavolo è anche un uomo dai gol importanti. Basta scorrere la lista dei club ai quali ha segnato più gol in carriera. Con 6 reti, al primo posto ex aequo, ci sono Siviglia ... e Real Madrid. Il che, per un ex dell'Atlético Madrid, non è mica male.