CALCIOMERCATO MILAN

Era il 6 luglio 2024 quando Paulo Fonseca atterra a Malpensa, pronto per diventare il nuovo tecnico del Milan . Dopo un inizio d'estate burrascoso con la vicenda Julen Lopetegui e il sogno Antonio Conte dei tifosi, la dirigenza sceglie il tecnico portoghese per guidare il Diavolo in questa stagione.

C'è chi ha storto il naso e chi ha pensato da subito di dare fiducia al neo allenatore, visti anche i precedenti in Italia. Di sicuro Fonseca era stimato da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, convinti che il tecnico ex Lille sarebbe stato il miglior acquisto di questa stagione e che lo scetticismo tra i tifosi al momento della sua scelta come successore di Stefano Pioli, sarebbe stato spazzato via dai risultati.