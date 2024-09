Si è trattato di un segnale forte di unità, dalla serie 'qui si perde e si vince tutti insieme'. Un messaggio tutt'altro che scontato, visto come il Milan aveva iniziato questa stagione. Ora, a 32 anni , Morata ha raggiunto la maturità , non soltanto come uomo. Il rasarsi i capelli a zero come segno di vicinanza per i bambini malati di tumore è un gesto da campione, nel calcio e nella vita .

In Champions, lo spagnolo è spesso risultato micidiale

Dà l'esempio ai compagni, facendo vedere come bisogna fare - sempre - un passo in più per gli altri, correre, fare più falli, essere più aggressivi e incisivi. Perché questo è l'unico modo per vincere. Ora, dopo aver aggiustato la classifica in campionato, il Milan e Morata hanno un'altra missione comune: aggiustare quella di Champions League, conquistando punti (possibilmente tre) domani sera in casa del Bayer Leverkusen, campione di Germania in carica.