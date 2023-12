Milan, Capello: “Pioli? Non sarà facile. Ecco quale può essere il problema”

Il Milan , dopo la partita di Champions contro il Newcastle, si prepara per giocare di nuovo di in Serie A. Domenica all'ora di pranzo, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Monza dell'ex Galliani . Fabio Capello , storico allenatore del Diavolo, ha parlato del campionato in generale, del Milan e di Pioli . Ecco le sue parole su 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Capello: "Non sarà facile per Pioli..."

"La partita del weekend di Serie A che m'intriga di più è però quella dell'ora di pranzo tra Milan e Monza. Da una parte vorrei che i rossoneri siano quelli degli ultimi 25' a Newcastle, dall'altra sono curioso di vedere la squadra di Palladino. Il Monza fa un bel calcio, ha coraggio, gioca sempre la palla in avanti. Non sarà facile per Pioli, che però nell'ultima di Champions è stato intelligente, rinunciando a giocare uomo su uomo e schierandosi quasi a zona, per poi approfittare del calo fisico degli inglesi. Il Milan del finale con il Newcastle può e deve avere grandi ambizioni in Italia e in Europa League, ma giocare il giovedì potrebbe diventare un problema. La vittoria di St James Park ha comunque un altro risvolto positivo: può far capire ai calciatori, e mi riferisco soprattutto ai nuovi, di essere forti. Dà loro sicurezza, dopo che in alcune partite mi è sembrato giocassero con un po' di paura, facendo il compitino, senza rischiare il passaggio più difficile. Adesso tornerà anche Leao a pieno regime, ritrovando la fiducia i rossoneri possono sperare di recuperare punti o almeno tenere lontane le inseguitrici in ottica qualificazione alla prossima Champions".