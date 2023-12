Moviola Milan-Monza 3-0: “Giallo corretto per Reijnders” | Serie A News

La moviola di Milan-Monza 3-0 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Giusto non espellere Tijjani Reijnders nel primo tempo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 3-0 per il Diavolo di Stefano Pioli . Voto 7 rifilato in pagella dalla 'rosea' all'arbitro dell'incontro, Gianluca Aureliano della sezione A.I.A. di Bologna, poiché ha visto bene in tutti gli episodi 'caldi' della gara.

Milan-Monza 3-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Al 21', per esempio, Lorenzo Colombo, centravanti del Monza, cade in area di rigore del Milan. Va giù da solo, però, giusto non fischiare fallo. Poi, al 34', Tijjani Reijnders, autore del primo gol del Diavolo, entra dura sull'ex interista Roberto Gagliardini. L'olandese impatta la palla e, per il quotidiano sportivo nazionale, il suo ritrarre il piede per l'incolumità dell'avversario fa sì che questo intervento non sia da cartellino rosso, bensì soltanto da giallo.