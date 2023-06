Milan, Pioli pensa al centrocampo a 3? Dipende dal calciomercato

Il Milan, in questo calciomercato, potrebbe cambiare faccia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla prorpio dei possibili cambiamenti tattici e di modulo. Stefano Pioli, si legge, è un allenatore che si adatta. Il Milan negli ultimi due campionati ha scritto la sua storia soprattutto con il 4-2-3-1. Costanti: due centrocampisti a reggere il mondo, un trequartista più o meno offensivo. La sensazione è che, se dipendesse da lui, Pioli giocherebbe con un trequartista fisico. Suo sogno, Sergej Milinkovic. L’ipotesi di passare a tre esiste e potrebbe dipendere da Frattesi. Davide ha detto chiaramente di voler giocare in una squadra da centrocampo a tre ed effettivamente in quella posizione può attaccare l’area come ha mostrato al Sassuolo e in Nazionale. Molto, quindi, potrebbe dipendere dal calciomercato: il Milan potrebbe cambiare centrocampo in base agli acqusiti. LEGGI ANCHE: Milan, capitolo Güler. Pronto il passo decisivo?