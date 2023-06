Calciomercato Milan – Capitolo Güler: rossoneri pronti a pagare la clausola

Come riportato da Michele Criscitiello di Sportitalia, il Milan sarebbe pronto, in questo calciomercato, a pagare la clausola per Güler

Un calciomercato che è partito in salita per il Milan che saluterà Sandro Tonali. Il passaggio del centrocampista rossonero al Newcastle è sempre più vicino. La necessità a centrocampo, già presente per l'addio di Brahim e l'infortunio di Bennacer, diventa ancora più grande e importante. Non solo, l'Inter ha vinto la sfida per Marcus Thuram, lasciando il Diavolo ancora secco di un colpo in entrata. La dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca di un profilo giusto da inserire in rosa. Questo potrebbe essere Arda Güler, classe 2005 che sarebbe seguito da tanti club in Europa.