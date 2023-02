Milan, De Ketelaere non si sblocca: il belga è un mistero milionario

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, anche a Monza non è riuscito a invertire il trend negativo della sua stagione. Il punto sul belga

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che, dopo 23 giornate di Serie A, è ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato. Una rete che, forse, gli permetterebbe finalmente di sbloccarsi mentalmente.

Nelle ultime due partite, a 'San Siro' contro il Tottenham in Champions League e poi all'U-Power Stadium contro il Monza in Serie A, ci è andato davvero vicino. Il fantasista belga, classe 2001, sembra però essere quasi sotto gli effetti di una maledizione. Ha sprecato, infatti, le due colossali chance.

Milan, De Ketelaere non riesce a riprendersi — Il periodo nero di De Ketelaere con il Milan, però, va avanti da inizio stagione. Il suo rendimento è molto al di sotto delle aspettative: l'anno passato, in Belgio, aveva segnato 14 gol e fornito 7 assist in campionato, giocando anche in una posizione un po' differente.

L'apporto, finora, di CDK alla causa rossonera è stato deludente. Anche sotto il profilo della grinta e della determinazione, però, spesso ha lasciato a desiderare. Nella partita di Monza, per esempio, ha perso diversi duelli. Mister Stefano Pioli ripete da settimane che un gol lo potrebbe sbloccare: il ragazzo gioca con tanta pressione addosso e sembra spesso poco lucido.

I compagni di squadra, Rafael Leão in testa, lo stanno supportando, incoraggiando. Gli fanno capire che per lui ci sono sempre e che lo sostengono. Per il giovane De Ketelaere l'ambientamento al Milan, è evidente, non è stato facile. Nel passare dal calcio belga a quello italiano ha sofferto, molto più di altri giocatori, anche il salto in una grande squadra.

Il Milan crede in lui e continuerà a farlo — Il 'CorSport' ha ricordato come De Ketelaere rappresenti, per il Milan, un investimento importante. Tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista economico. Per ora, è un mistero milionario, giacché Paolo Maldini e Frederic Massara hanno speso 35 milioni di euro (tanti) per strapparlo la scorsa estate al Bruges.

La dirigenza è convinta, comunque, che il suo talento prima o poi verrà fuori. Il Milan, che lo ha messo sotto contratto per cinque anni, aspetterà il calciatore. È lecito, però, ha chiosato giustamente il quotidiano romano, attendersi che il rendimento in campo di CDK migliori e che cominci a sfornare assist ed a segnare gol.