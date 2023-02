Milan, tutti al fianco di De Ketelaere: “Fratello, il gol arriverà”

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, neanche a Monza è riuscito a sbloccarsi. I compagni, però, credono in lui e lo sostengono molto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che, sabato pomeriggio, sul campo del Monza, ha fallito nuovamente la chance di sbloccarsi, finalmente, con la maglia rossonera. Il fantasista belga, classe 2001, ha difatti recitato il medesimo copione nel solito film della sua stagione: panchina, ingresso nel secondo tempo, gol sbagliato, faccia delusa e titoli di coda.

Era già successo all'andata contro il Monza, ma era accaduto anche qualche giorno fa a 'San Siro' contro il Tottenham in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. De Ketelaere, però, secondo la 'rosea' è un ragazzo fortunato. Ci sono spogliatoi, infatti, in cui sarebbe stato lasciato in un angolo da mesi. Visto anche il prezzo pagato per strapparlo al Bruges la scorsa estate (32 milioni di euro più 3 di bonus) e lo stipendio da 2,5 milioni di euro netti per questa stagione.

Milan, De Ketelaere non ingrana. Ma tutti gli stanno vicino — Questo Milan, invece, sta vicino a De Ketelaere, con un mantra creato, per l'occasione, da Rafael Leão: "Sta arrivando". L'attaccante portoghese glielo ha sussurrato all'orecchio quando CDK ha mancato il gol del 2-0 contro gli 'Spurs' in Champions. Poi, gliel'ha messo per iscritto anche sui social nella serata di sabato dopo la partita di Monza. "Ragazzo mio, il gol sta arrivando". E De Ketelaere, evidentemente colpito da tanto affetto, è tornato a pubblicare un post in rossonero su 'Instagram' dopo quasi tre mesi.

Una serie di foto in cui Brahim Díaz e lo stesso Leão lo abbracciano. Significato chiarissimo, per 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti segnali di affetto ricevuti (nel novero vanno inseriti anche quelli di Mike Maignan, Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Sergiño Dest, Rade Krunić, Sandro Tonali, Yacine Adli e Divock Origi), quello di Brahim vale doppio. Poiché arriva dal suo rivale diretto per una maglia da titolare sul terreno di gioco. Oltre che affetto, a Milanello hanno tutti stima di De Ketelaere. Sembra che abbia colpito molti compagni per i colpi mostrati in allenamento. Purtroppo mai arrivati in partita.

Da Ibra a Pioli, chiunque crede nelle sue qualità — Per Zlatan Ibrahimović è un giocatore forte. Per il Milan è un talento con potenziale da esprimere. Tutti credono in lui, compreso il tecnico Stefano Pioli. Dopo Monza-Milan ha detto: «Continui a credere nelle sue qualità, come faccio io. L’importante è che abbia certe occasioni, il gol arriverà. Gli manca solo quello e significherebbe tanto: è giovane e sperava di fare subito di più». CDK aveva iniziato la stagione da titolare, partendo bene, poi è calato e crollato. Non hai mai segnato, ha fornito solo un assist a Leão a fine agosto e nulla più. Solo un calciatore, tra attaccanti puri e trequartisti offensivi, ha ricordato la 'rosea', in questo campionato ha passato più tempo in campo senza fare gol: Isaac Success dell'Udinese.

Probabilmente in Milan-Atalanta CDK partirà nuovamente dalla panchina, ma ha qualche chance in più di giocare titolare a Firenze la settimana successiva, quando Pioli dovrà gestire le forze e le risorse anche in vista di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions, partita in programma quattro giorni dopo. Il belga, quindi, avrà altre chance per lasciare il segno. L'auspicio di tutti, al Milan, è che abbia ragione Leão e che questo benedetto gol che sblocchi - anche psicologicamente - De Ketelaere stia arrivando.