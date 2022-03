Milan, mezzo Scudetto alla ripresa? Il calendario aiuta i rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli affronterà il Bologna ad inizio aprile, quando ripartirà la Serie A. Ci saranno Atalanta-Napoli e Juventus-Inter ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, capolista della Serie A con 3 punti di vantaggio sul Napoli e 6 sull'Inter. Anche se i nerazzurri devono recuperare ancora la partita in casa del Bologna. Per il quotidiano torinese, ora sono agli azzurri i principali antagonisti del Diavolo nella lotta allo Scudetto, visto che i nerazzurri sembrano essere un po' in crisi.

Questo anche in virtù del fatto che il Napoli di Luciano Spalletti è l'unica squadra che, in caso di arrivo a pari punti con il Milan di Pioli, per ora sarebbe davanti. Scontri diretti in parità (0-1, 1-0), ma differenza reti generale in favore di Kalidou Koulibaly e compagni (+31 a +27).

La prossima giornata di campionato, la prima al rientro dalla sosta per le Nazionali, però, sarà quella che, probabilmente, potrebbe significare molto per il Milan. I rossoneri, infatti, ospiteranno in casa il Bologna di Siniša Mihajlović. Partita ostica, contro una buona squadra. Ma incontro sicuramente alla portata del Diavolo, che, nell'ultimo mese, ha ritrovato anche la solidità difensiva.

Contemporaneamente, invece, ci saranno Atalanta-Napoli (senza Amir Rrahmani e Victor Osimhen, squalificati) e Juventus-Inter, con i bianconeri che vorranno vincere per operare il sorpasso in classifica ai danni della seconda squadra di Milano. Successivamente, per Davide Calabria e compagni, arriveranno impegni complicati (trasferte contro Torino e Lazio, l'Atalanta in casa).

Ma il 31° turno di Serie A, sicuramente, potrà dare al Milan qualche piccolo vantaggio in più nello sprint Scudetto da poter gestire nelle gare successive. Milan, il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI