Calciomercato Milan – Il nuovo bomber arriva dalla Liga? Le ultime news

Il Milan è stabilmente in vetta alla classifica di Serie A, ma non segna moltissimo. Nel prossimo calciomercato estivo, dunque, il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di prendere un nuovo centravanti. Un elemento di esperienza e qualità che possa rinforzare in maniera adeguata il reparto offensivo a disposizione di mister Stefano Pioli. Anche perché, al momento, non è ancora molto chiaro quello che potrà succedere in futuro.