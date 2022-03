Milan, mezza squadra con le Nazionali: Tonali e Leao, pass per il Qatar

Il Milan ha prestato ben 14 giocatori alle Nazionali per questi giorni di amichevoli e playoff Mondiali. Molti rossoneri si affronteranno

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia prestato, in quest'ultima sosta del campionato di Serie A, ben 14 giocatori alle Nazionali. Quando, nella giornata di mercoledì, il tecnico rossonero Stefano Pioli riaprirà i cancelli di Milanello, di calciatori a disposizione ne avrà davvero ben pochi.