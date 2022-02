Il Milan vola grazie alla ‘regia’ di Massara e Moncada: il punto

Il Milan ha pescato molti giocatori nella Ligue 1 francese: questo grazie, soprattutto, ai dirigenti Frederic Massara e Geoffrey Moncada

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un articolo interessante al Milan di Stefano Pioli, sottolineando come il pubblico del Diavolo, ieri mattina, si sia risvegliato con una piacevole sensazione di amare un po' di più il francese. Nel derby, infatti, la vittoria è arrivata grazie alle parate di Mike Maignan ed ai gol di Olivier Giroud.

Un successo pesante, quello contro i nerazzurri, ottenuto grazie dunque alle intuizioni arrivate dall'area scout, capitanata da Geoffrey Moncada e dalle idee di Frederic Massara. Entrambi, come noto, hanno legami molto stretti infatti con la Francia, il campionato della Ligue 1 francese e con tutti i talenti che produce quel territorio.

Grazie a Maignan e Giroud sono arrivati tre punti. Ma non va dimenticato come mister Pioli avesse schierato, sul terreno di gioco, anche altri due francesi, Pierre Kalulu e Theo Hernández. Più Ismaël Bennacer, nazionale algerino ma nato in Provenza. Mezzo Diavolo, quindi, di stampo francese, al quale potrebbe aggiungersi Rafael Leão, portoghese ma esploso nel Lille.

Dal Lille il Milan ha preso Maignan e Leão e, in estate, potrebbe prendere anche l'olandese Sven Botman, il lusitano Renato Sanches e l'attaccante canadese Jonathan David. Intanto, però, il Milan di Massara, Moncada e, logicamente, Paolo Maldini si gode i suoi eroi transalpini.

Giroud ha fatto 7 gol in 8 partite da titolare: 8 gare in cui il Milan ha sempre vinto. Ora sta bene fisicamente, ha deciso il derby e promette di non fermarsi più. Maignan ha confermato di essere un portiere fenomenale ed al Milan, adesso, nessuno rimpiange Gianluigi Donnarumma.

Kalulu cresce, Theo è esploso, Bennacer sta tornando quello di due stagioni fa. Insomma, Massara e Moncada non è che ci abbiano visto proprio male, no? Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

