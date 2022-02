Milan, Maignan miglior portiere in Serie A per i lettori della Gazzetta

Mike Maignan, portiere del Milan, ha già conquistato tutti. Studio, leadership, grandi interventi. Che bella scoperta per tutti i rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, tra gli assoluti protagonisti del derby di Milano giocato sabato pomeriggio a 'San Siro' e vinto per 2-1 dal Diavolo. Anche grazie alle super parate dell'ex Lille nel primo tempo.

Era il suo primo derby in maglia rossonera e lo ha giocato alla perfezione. Un debutto così, secondo la 'rosea', lo si può soltanto sognare. O, meglio, lo si può costruire attraverso una concentrazione sempre altissima ed una cura maniacale dei dettagli. Che poi è il modo in cui Maignan prepara le sue partite.

I suoi compagni al Milan si sono accorti subito, nel giro di poche apparizioni, di essere protetti da un grande portiere e di avere un leader nello spogliatoio. I dirigenti rossoneri, invece, lo sapevano già. Quando Gianluigi Donnarumma ha fatto intendere che non avrebbe rinnovato il proprio contratto, Paolo Maldini e Frederic Massara sono andati dritti a Lille per acquistarlo.

Il suo cartellino è costato 15 milioni di euro bonus inclusi. Non è detto che, qualora da qui a fine stagione il Milan dovesse vincere un trofeo, Maignan non possa valerne già 30. E il Diavolo se lo godrà ancora per quattro anni e mezzo almeno. 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il numero 16 francese si sia messo subito in mostra in Champions League, parando un rigore a Mohamed Salah del Liverpool, ma anche con tanti interventi belli in campionato.

I tifosi del Milan lo avevano già scoperto l'anno passato, in Europa League, quando il suo Lille vinse in casa dei rossoneri per 3-0. I lettori, invece, de 'La Gazzetta dello Sport' hanno cominciato ad apprezzarlo in questa stagione: per l'81% di loro è già il miglior estremo difensore in Serie A. Se Zlatan Ibrahimovic aveva già capito come sfruttarne i rilanci, ora inizia ad entrarci in sintonia anche Olivier Giroud.

Istinto e razionalità, infine, ammirati nell'intervento in scivolata di Maignan, durante Inter-Milan, sull'odiato Hakan Calhanoglu: una chiusura che ha esaltato i tifosi del Diavolo e provveduto a far entrare il francese ancora di più nel cuore dei rossoneri. Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

