Milan, Mark Dowley può entrare nel club a marzo: ecco chi è / News

Modifiche in vista per quanto riguarda l'organigramma del Milan. A marzo, infatti, potrebbe entrare Mark Dowley: ecco chi è

Dopo i primi elementi inseriti del Cda, il Milan è pronto ad ulteriori scossoni a livello societario. L'addio di Ivan Gazidis è ormai cosa fatta: l'attuale amministratore delegato lascerà il proprio posto a dicembre e ritornerà in MLS. Ma non è finita qua. Come riferisce. 'La Repubblica', infatti, Gerry Cardinale, nel mese di marzo, potrebbe inserire Mark Dowley, socio di RedBird e creatore di sponsorizzazioni e collaborazioni mediatiche con NBA, Premier League, Mlb, Rolling Stones, Jay Z e LeBron James. Un profilo internazionale per un Milan che guarda oltre per continuare a crescere economicamente.