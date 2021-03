Milan-Manchester United 0-1: “Fuori anche il Milan” | Europa League News

Milan-Manchester United finisce 0-1 (gol di Paul Pogba) ed i rossoneri, a malincuore, dicono addio all'Europa League. Il racconto della gara

Daniele Triolo

Ieri sera, a 'San Siro', Milan-Manchester United è terminata 0-1 per i 'Red Devils'. In virtù, dunque, di un gol segnato dall'ex juventino Paul Pogba ad inizio ripresa, il Milan di Stefano Pioli è costretto a dire addio all'Europa League. Nel sorteggio dei quarti di finale, in programma oggi a Nyon (Svizzera), ci sarà soltanto la Roma di Paulo Fonseca a rappresentare l'Italia.

Il Milan, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato sì battuto, ma non umiliato dal Manchester United. Ha perso, di fatto, per un errore in disimpegno di Soualiho Meïte dentro la propria area di rigore. Una grave incertezza, un mancato rinvio del pallone del quale Pogba, da campione qual è, ha approfittato velocemente e con bravura.

Ma i rossoneri possono uscire dall'Europa League a testa alta e con mille rimpianti. Anche ieri, infatti, il Diavolo si trovava alle prese con tante assenze. Mancavano Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Rafael Leão, Ante Rebić, Mario Mandžukić. Con Zlatan Ibrahimović soltanto a 'mezzo servizio'. Pioli ha schierato Samu Castillejo da 'falso nueve'. Probabilmente, se avesse avuto un centravanti di ruolo a disposizione, oggi staremo qui a parlare di ben altro risultato.

Con Hakan Çalhanoğlu che non si è acceso mai ed Ibra entrato al 65', il Milan ha fatto ciò che ha potuto, non riuscendo, però, a graffiare in maniera letale. Già il Manchester United, di per sé, era una montagna difficile da scalare. Se, poi, ci aggiungiamo il fatto che 'San Siro', per il Diavolo, è diventato una sorta di tabù, l'impresa si è fatta via via sempre più proibitiva. Nelle ultime cinque partite interne, infatti, il Milan ha collezionato appena 2 pareggi, a fronte di ben 3 sconfitte.

Ora, per i ragazzo di Pioli, resta da portare a termine la corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Il Milan, innanzitutto, dovrà vincere domenica pomeriggio a Firenze e sperare, poi, nella sosta del campionato (tornano le Nazionali) per recuperare più elementi possibili per lo sprint finale in Serie A. Il coraggio e l'orgoglio, a questa squadra, di certo non manca. Anche ieri, al cospetto dei 'Red Devils', ci hanno provato fino alla fine, fino al 95', non riuscendo, però, a trovare il guizzo che avrebbe mandato il Milan almeno a giocarsi la qualificazione ai supplementari.

