Milan, la rivoluzione (mancata) di Maldini: via Pioli, dentro Pirlo!

Il 'Maestro', qualche anno fa, disse: "Paolo? Il migliore con cui ho giocato, è un pezzo di me ". I due hanno sempre avuto un legame stretto e Maldini voleva farlo diventare, di nuovo, anche un rapporto professionale. Ma non ha avuto il tempo di avviare la propria rivoluzione di giugno.

I due sono molto amici. Ma i tifosi ...

Chissà cosa avrebbero pensato i tifosi del Diavolo che vedono un po' Pirlo come fumo negli occhi dopo che questi, una volta passato per la Juve, sembra aver rinnegato - in parte - i suoi trascorsi (vincenti) in rossonero. Milan, pronti due jolly in attacco >>>