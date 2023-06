Calciomercato Milan – Attacco, idee Pulisic e Thuram: il punto

Calciomercato Milan, prende quota la pista Pulisic

Secondo la 'rosea', il Milan starebbe seguendo, come jolly d'attacco per questa sessione estiva di calciomercato, lo statunitense Christian Pulisic, classe 1998, al Chelsea da quattro stagioni e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un dettaglio che, in fase di trattativa, potrà tornare utile ai rossoneri. Il club londinese, per Pulisic, in campo per 1.013' in 30 partite con i 'Blues' in stagione (un gol e 2 assist all'attivo) non potrà chiedere chissà quanto.