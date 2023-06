Mirabelli: “Maldini-Milan, frizioni note. Mi aspettavo le dimissioni”

Massimiliano Mirabelli , ex direttore sportivo del Milan , ha parlato dell'esonero di Paolo Maldini , dell'addio di Frederic Massara e della conferma di Stefano Pioli in rossonero in un'intervista rilasciata a '1 Football Club', programma radiofonico in onda sulle frequenze di '1 Station Radio'. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Mirabelli sulla questione.

Milan, Mirabelli dice la sua su Maldini e Massara

"Non si può definire un fulmine a ciel sereno, le frizioni erano note. Il percorso fatto da Maldini, Massara e Pioli è assolutamente positivo. Non è che perché ti chiami Milan sei chiamato ad un percorso obbligatoriamente da protagonista. Eppure, il club ha raggiunto traguardi importanti sia in campionato sia in Champions League. A tal motivo, è una scelta che non condivido appieno - ha sottolineato Mirabelli -. I dirigenti andrebbero considerati per i risultati, e quelli raccolti negli ultimi anni sono assolutamente positivi. I dirigenti rossoneri avrebbero, per questo, meritato una conferma e di poter continuare a dimostrare le proprie capacità in rossonero. Più che un licenziamento, mi sarei aspettato le dimissioni".