Milan, Maignan va di corsa: fa già lezioni private di italiano

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, sbarca oggi a Milanello. Vuole imparare la lingua presto per poter guidare la sua nuova difesa

Daniele Triolo

Da oggi il Milan chiuderà davvero la pagina Gianluigi Donnarumma per iniziare a 'sfogliare' quella di Mike Maignan. Il portiere francese, prelevato dal Lille per 15 milioni di euro bonus inclusi, come ricordato da 'Tuttosport' sarà infatti oggi a Milanello per prendere idealmente possesso di quella porta che difenderà per i prossimi cinque anni.

Il compito di Maignan, reduce dalla vittoria del campionato di Ligue 1 francese, non sarà semplice. Dovrà far dimenticare, in fin dei conti, il portiere cresciuto in casa ed appena laureatosi Campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini. Lo aiuterà, senza dubbio, il fatto di essere un 'tipo tosto' ed anche quello di ritrovare, in rossonero, un plotone di suoi connazionali o, comunque, di ragazzi che parlano la sua lingua.

La prima mossa di Maignan da nuovo portiere del Milan, però, è stata quella di prendere ripetizioni private di italiano. Il suo obiettivo, infatti, è quello di padroneggiare la nostra lingua il prima possibile. Questo è fondamentale, per un portiere, al fine di poter guidare la sua retroguardia con efficacia e tempismo. All'inizio, certo, basterà imparare i termini 'chiave'. Ma sul resto ci sta già lavorando su.

Inoltre, Maignan ritroverà, al Milan, compagni che già conosce bene. Con Fodé Ballo-Touré si è formato al PSG e poi ha giocato nel Lille; con Olivier Giroud ha vissuto la sfortunata spedizione transalpina agli Europei. Ma troverà anche Theo Hernández e Pierre Kalulu. Senza dimenticare quel Rafael Leao, portoghese di nascita, con cui però ha diviso lo spogliatoio nel Lille della stagione 2018-2019.

A Milanello Maignan farà un altro incontro importante per quella che sarà la sua storia personale nel Milan, quello con Nelson Dida. Il quale, come noto, dalla scorsa stagione è uno dei preparatori dei portieri della squadra rossonera. Dida è stato il miglior portiere straniero nella storia del club e potrà dare suggerimenti a Maignan su come conquistare l'universo milanista.