Milan, ecco Giroud e Maignan: saranno a Milanello con Rebic

Olivier Giroud e Mike Maignan, nuovi acquisti del Milan, per la prima volta a Milanello. Da domani allenamento in gruppo per i francesi

Daniele Triolo

Olivier Giroud e Mike Maignan, nuovi acquisti del Milan, si presenteranno nelle prossime ore a Milanello per inaugurare, ufficialmente, la loro esperienza in maglia rossonera. I due francesi arriveranno al centro sportivo di Carnago (VA) insieme ad Ante Rebic. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

I tre, Giroud, Maignan e Rebic, sono reduci dagli Europei e da domani (oggi la squadra riposa) si alleneranno agli ordini di mister Stefano Pioli per preparare il ciclo delle quattro amichevoli internazionali che vedranno il Milan impegnato contro Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos prima dell'inizio del campionato di Serie A.

Non è escluso che Giroud, Maignan e Rebic possano, già oggi, partire a razzo con allenamenti individuali a Milanello. Il centravanti che arriva dal Chelsea giunge al Milan alla soglia dei 35 anni per costruire l'ultimo pezzo di una luminosa carriera. Arriva per fare il vice di Zlatan Ibrahimovic, ma anche per giocare in coppia con lo svedese.

Giroud garantirà al Milan esperienza, qualità ed affidabilità. Non è venuto in rossonero per fare la comparsa ed il suo arrivo ha stimolato Ibrahimovic. Con più giocatori di caratura internazionale, in fin dei conti, si può alzare l'asticella delle ambizioni della squadra rossonera.

Poi c'è Maignan, fresco Campione di Francia con il Lille, che dovrà raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Donnarumma. Ha personalità e qualità tecniche da vendere, ma non sarà facile, per lui, ad ogni modo, far dimenticare il portiere azzurro. Infine, Rebic, che conosce il Milan e Milanello già da un paio di stagioni.

Arriva dopo performance non buone agli Europei e punta ad ottenere il riscatto con il Milan. Nel 4-2-3-1 di Pioli, a sinistra, parte alla pari con Rafael Leao, che cercherà di impressionare per non farsi cedere dai rossoneri.