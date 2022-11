Milan lungimirante su Maignan: il caso Benzema dà ragione ai rossoneri

Il Milan ha voluto gestire il recupero di Mike Maignan dal duplice infortunio al polpaccio, non lasciando la situazione in mano alla Francia

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan sia uscito vittorioso dal braccio di ferro con la Francia per Mike Maignan, classe 1995, portiere transalpino reduce da un duplice infortunio al polpaccio sinistro. I rossoneri hanno vinto due volte nei confronti dello staff medico della Nazionale francese.

Milan, Maignan non ha fatto la fine di Benzema — Direttamente, perché quando il portiere ha effettuato gli esami medici a Clairefontaine, per capire se fosse disponibile per i Mondiali in Qatar, è emerso che non era pronto per forzare. Motivo per cui Didier Deschamps, Commissario Tecnico dei 'Bleus', lo ha lasciato alla fine a casa.

Ma anche indirettamente, viste le critiche piovute addosso a Franck Le Gall, responsabile medico della Francia, alla luce dell'infortunio di Karim Benzema in allenamento: un forfait per i Mondiali che ha spalancato le porte della titolarità ad un altro milanista, Olivier Giroud.

Riabilitata, in pieno, dunque, l'operatività e la scrupolosità dell'area medica del Milan, con a capo il dottor Stefano Mazzoni, da sempre prudente quando si tratta di recuperare i calciatori rossoneri da infortuni piuttosto fastidiosi. Quando Maignan, reduce dal primo infortunio al polpaccio, avrebbe voluto giocare già in Verona-Milan, lo staff medico si concentrava sul non forzare troppo i carichi di lavoro.

Un percorso definito per tornare al top della forma — Quando, poi, si è rifatto male, la sua testa - giustamente - ha pensato sì ai Mondiali che stavano per sfumare, ma anche e soprattutto al bene del Milan. I rossoneri, infatti, hanno subito spiegato a Maignan che avrebbe dovuto seguire un preciso percorso di recupero per tornare al 100%, senza forzare né affrettare le tempistiche, anche a discapito della Coppa del Mondo.

Un ragionamento giusto che il ragazzo ha capito ed accettato. Al punto di accorciarsi le vacanze (si ripresenterà a Milanello prima del 2 dicembre) per tornare ad essere il leader carismatico del Milan in campo - anche regista arretrato, oltre che portiere - e fuori. La rimonta sul Napoli passa anche da un suo ritorno in grande stile. Mercato Milan, tutto quello che non sai su Marcus Thuram.