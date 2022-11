Milan, ecco il segreto della longevità di Giroud: questione di ‘dieta’

Olivier Giroud, attaccante del Milan, debutterà stasera ai Mondiali in Qatar in occasione di Francia-Australia. Un aneddoto particolare

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che stasera, alle ore 20:00, in occasione di Francia-Australia, prima partita del Girone D dei Mondiali in Qatar, farà il suo debutto nella rassegna iridata. A lui toccherà il compito di sostituire l'infortunato Karim Benzema.

Giroud, bomber di Milan e Francia caricato a tiramisù — Ma qual è il segreto della longevità di Giroud, autore di 9 gol in 19 partite tra Serie A e Champions League con il Diavolo nella prima parte di questa stagione e sovente decisivo anche in Nazionale? Risiede nella sua 'dieta'. In particolare, nell'unico peccato di gola che il bomber ex Arsenal e Chelsea ama concedersi: una porzione di tiramisù.

Ogni tanto, infatti, Giroud gradisce cibarsi di questo dolce. Di solito al ristorante, ma se glielo prepara la maglia, secondo la ricetta tramandatale da una delle sue due nonne italiane, è meglio. Lo strappo alla regola lo carica, certo, ma l'alimentazione che segue in genere è ferrea: la dieta è messa a punto da suo fratello, Romain.

Ma l'alimentazione che segue è da vero atleta — A colazione, come rivelato da Giroud a 'Le Parisien', il centravanti del Milan sceglie tra albume d’uovo, panino con confettura di fragole, frittata al prosciutto, oppure toast con uova strapazzate. A pranzo, poi, ha varie opzioni: insalata di pollo, fagiolini, riso e salmone, tonno o pastasciutta. A cena, infine, pesce e broccoli o pollo alle verdure.

La merenda? Cereali, anche in barrette, e frutta secca. Ma il tiramisù non si batte. «Al ristorante è la prima cosa che guardo se c'è - ha confessato Giroud a 'Le Parisien' -. Quello della nonna era eccellente. Mia mamma ha ripreso la ricetta e ne fa uno divino. Mi piace quando c'è molto caffè. E' il dolce che mi ricorda la famiglia e le mie origini italiane».