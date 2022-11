Sportiello, quel complimento al Milan fu un indizio? Storia e curiosità

Il Milan, sul calciomercato, pensa già al futuro. Nelle ultime ore è emersa la volontà forte dei rossoneri di chiudere l'operazione Marco Sportiello a parametro zeroin vista della prossima stagione. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno 2023 dall'Atalanta: per questo motivo la dirigenza sta cercando di approfittare della situazione e accaparrarsi un giocatore affidabile a cui dare il ruolo di vice di Mike Maignan. Ricordiamo, infatti, che sia Ciprian Tatarusanu che Antonio Mirante andranno in scadenza a fine anno. Nelle prossime schede qualche curiosità sull'obiettivo del Milan per la porta!