Milan, Maignan rileverà Tatarusanu in lista UEFA per la Champions

Ciprian Tatarusanu cederà il posto a Mike Maignan in lista UEFA per Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions League a Londra

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Mike Maignan , portiere del Milan , sia clinicamente guarito e, pertanto, sia anche pronto per tornare in campo. Da capire, però, se ciò accadrà già domenica sera, in occasione di Milan-Atalanta a 'San Siro' oppure se si aspetterà Fiorentina-Milan di sabato 4 marzo .

Il grande obiettivo di Maignan, ad ogni modo, è presentarsi in condizioni fisiche ottimali a Londra , il prossimo 8 marzo , quando si disputerà Tottenham-Milan , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Una gara fondamentale per il cammino europeo del Diavolo, che partirà dal vantaggio minimo conseguito grazie al gol di Brahim Díaz nel match di andata.

Tatarusanu non ci sarà per Tottenham-Milan a Londra

Come previsto dal regolamento, a ridosso della gara in casa del Tottenham, Maignan tornerà in lista UEFA, rilevando, dunque, il portiere rumeno Ciprian Tatarusanu, che lo ha sostituito durante i cinque mesi nei quali l'ex Lille e PSG è stato assente per via dei ripetuti infortuni al polpaccio sinistro.