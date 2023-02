Milan, riecco Maignan: per il portiere francese è la fine di un incubo

Mike Maignan, portiere del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo, seppur solo per una parte. Chance di convocazione per la gara di domenica

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan che ieri, a distanza di cinque mesi, è tornato ad allenarsi - seppur parzialmente - con i compagni di squadra. Per lui, ma anche per il Diavolo, è la fine di un incubo. Tra il primo infortunio al polpaccio sinistro (gemello mediale) di settembre, il secondo (soleo) di ottobre e la scelta - non indovinata - di affidarsi ad un fisioterapista privato, ha perso di fatto metà stagione.

Milan, Maignan è recuperato. Forse in campo già domenica? — Ora, come evidenziato dal quotidiano generalista, il polpaccio di Maignan è clinicamente guarito. Il portiere francese, classe 1995, potrebbe già giocare domenica sera, a 'San Siro', nello spareggio Champions contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sarà, a tutti gli effetti, una corsa contro il tempo. Tutto dipenderà dagli allenamenti dei prossimi tre giorni. La scelta, a questo punto, è tecnica e spetterà all'allenatore Stefano Pioli.

I rossoneri vogliono utilizzare la massima cautela con il portiere — Il quale, ad ogni modo, utilizzerà la massima cautela su un eventuale rientro di Maignan in Milan-Atalanta. La volontà del ragazzo, nei mesi passati, di accelerare i tempi è stata controproducente. Pertanto una sua eventuale presenza domenica sera si deciderà soltanto all'ultimo. Ci vorrà qualche giorno in più, infine, sicuramente per il rientro di Ismaël Bennacer: rivederlo in campo prima di Fiorentina-Milan del prossimo 4 marzo sarà dura. Mercato Milan: via Rebic? L'ultima idea dei rossoneri >>>

