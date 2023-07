Milan, domani intervista a Maignan: le anticipazioni

Un ex calciatore rossonero, Giovanni Galli l'ha analizzato così: "Davvero bravo, ha stile, ottimi riflessi, ma è ancora presto per dire che sia il migliore al mondo". L'estremo difensore rossonero ha confessato che pratica un ruolo che da piccolo non avrebbe mai voluto svolgere: "Io da bambino sognavo di diventare un bomber, non so come sia finito in porta". Milan, fatta per Pulisic: cifre e dettagli >>>