Milan, riecco Maignan ma Leao è in crisi. Mercato, ecco chi andrà via

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. Le buone nuove, per la squadra di Stefano Pioli, arrivano infatti dall'infermeria di Milanello, che è pronta a svuotarsi una volta per tutte. Il Diavolo riuscirà a giocare gli ultimi mesi della stagione a ranghi completi? Non mancano, poi, i 'rumors' di calciomercato a completare l'intero quadro. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.