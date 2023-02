Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli spettacolare in Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che ieri sera al 'Deutsche Bank Park' di Francoforte ha dato spettacolo anche in occasione della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro i padroni di casa dell'Eintracht. Successo 0-2 con i gol di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Quarti di finale ipotecati. Stasera, ore 21:00, sarà la volta di Inter-Porto: caccia alla terza vittoria italiana. Simone Inzaghi sfida l'amico Sérgio Conceição. Partita pazzesca ad 'Anfield' tra Liverpool e Real Madrid: da 2-0 per i 'Reds' a 2-5 per le 'Merengues' di Carlo Ancelotti che, quando respirano aria di Champions, diventano implacabili. Mentre, in casa Juventus, il centrocampista francese Paul Pogba si scalda per il suo ritorno in vista del derby, il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, medita di vendere qualche giocatore: da Ante Rebić a Yacine Adli, si prevede un risparmio di 15 milioni di euro.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei galattici. E non si tratta dei giocatori del Real Madrid, pure abili a rimontare da 2-0 a 2-5 in casa del Liverpool per vincere la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Bensì di quelli del Napoli di Luciano Spalletti, capace di imporsi (0-2) anche in casa dell'Eintracht Francoforte. Rigore sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia, ma poco male. Ci hanno pensato Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo a regalare il meritato successo ai partenopei. Stasera, alle ore 21:00, si accenderanno poi i riflettori di 'San Siro' per Inter-Porto. Intervista esclusiva, poi, con Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter e del Bayern Monaco il quale, per lungo tempo, è stato dirigente dello stesso club tedesco. Per 'Kalle', sono "cose mai viste" quelle fatte da Barcellona (pagamento degli arbitri) e Juventus (scandalo plusvalenze) nel corso di questi anni.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, chiamata, in questi giorni, a disputare una duplice, importante partita. La prima sul campo, giovedì pomeriggio, a Nantes per il ritorno degli spareggi di Europa League. Si partirà dall'1-1 dell'Allianz Stadium ma, per Michele Padovano, ex attaccante bianconero, la deciderà Dušan Vlahović. La seconda contro il Giudice Mario Luigi Torsello, uno di quelli della Corte Federale d'Appello che ha deciso per infliggere i 15 punti di penalizzazione in Serie A. Il popolo bianconero è in rivolta dinanzi alla frase "la certezza assoluta comporterebbe rallentamenti". Sotto la testata, poi, si avverte il popolo del calcio: la SuperLega è sempre lì, dietro l'angolo, pronta a vedere la luce. Mentre si lodano le imprese di Napoli e Real Madrid in Champions League, con le vittorie 0-2 e 2-5 in casa rispettivamente di Eintracht Francoforte e Liverpool, si analizza la stagione del Torino. I granata di Ivan Jurić, infatti, vivono dei primi tempi importanti e poi propongono riprese sconcertati. Countdown, dunque, in casa Milan per riavere Mike Maignan: l'obiettivo è la sua convocazione per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta.

