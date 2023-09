Milan, sospiro di sollievo per Maignan: ritorno con la Lazio?

Il Corriere della Sera fa il punto sul Milan dopo il pareggio in Champions League contro il Newcastle per 0-0. Pioli e tifosi milanisti possono tirare un sospiro di sollievo dopo la paura: Maignan non ha niente di grave, il flessore non presenta lesioni ma solo un risentimento leggero, quindi 7-10 giorni e sarà di nuovo al suo posto in porta. Contro il Newcastle il portiere francese si era fermato e buttato a terra, facendo preoccupare: tutti pensavano all’ennesimo infortunio muscolare, come quello lungo della scorsa stagione, invece Mike tornerà titolare già mercoledì 27 a Cagliari o più facilmente a San Siro con la Lazio il 30. In questa stagione, si legge, Maignan non ha fatto parate straordinarie, ma resta una colonna del Milan. I rossoneri, in queste partite, non si affideranno a Tatarusanu, ma a Sportiello che ha ben figurato martedì sera. LEGGI ANCHE: Milan, Leao chi sei? A 24 anni serve svoltare per i rossoneri