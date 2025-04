Milan, Maignan: controlli martedì. Speranze per Atalanta e derby

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Maignan , ieri alle 9, è stato dimesso dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato trattenuto nella notte in osservazione. Esito per fortuna negativo dopo lo scontro con Jimenez in Udinese-Milan 0-4 . Fino a martedì resterà a riposo assoluto, quando poi si presenterà a Milanello: verranno effettuate nuove valutazioni e soltanto dopo verrà deciso quale percorso seguire. Se tutto dovesse andare bene, potrà allenarsi e preparare la sfida all’Atalanta. E tre giorni dopo pensare al derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Milan, Maignan torna subito in campo? Dipenderà da una cosa: ecco quale

La rosea ricorda anche tutti gli infortuni avuti da Mike Maignan col Milan: nell’anno dello scudetto mancò per nove partite a causa di una lesione al polso. Poi il lungo stop muscolare della stagione successiva: 31 partite saltate tra Milan e Francia. Altri problemi nel 2023-24, tra adduttori e lussazione del dito. Quest’anno aveva lasciato l’area a Sportiello nel 6-1 degli ottavi di Coppa Italia al Sassuolo per un infortunio di poco conto, stop contro il Lecce per squalifica e spazio a Torriani contro il Liverpool per uno scontro di gioco. LEGGI ANCHE: Milan, quale destino per Gimenez? In attacco brilla un altro tipo di attaccante>>>