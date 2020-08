Milan, lunedì a Milanello giornata dedicata ai tamponi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, nella giornata di lunedì 24 agosto il Milan di Stefano Pioli si ritroverà al centro sportivo di Milanello per il raduno della stagione 2020-2021.

La giornata di lunedì sarà dedicata all’esecuzione dei tamponi, come da protocollo anti-CoVid_19, per scongiurare eventuali contagi da coronavirus all’interno del gruppo rossonero. PIOLI SI ASPETTA DI VEDERE ZLATAN IBRAHIMOVIĆ AL RADUNO >>>