Milan, sollievo per Loftus-Cheek: ecco quando dovrebbe rientrare

Ieri mattina Loftus-Cheek ha sostenuto gli accertamenti del caso. La risonanza ha evidenziato "un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria". Il Milan ha escluso ulteriori esami, comunicando come l'evoluzione clinica del problema del giocatore sarà monitorata giorno per giorno.

Tornerà dopo la sosta, per Milan-Juventus del 22 ottobre (con Krunić) — Fortunatamente, dunque, niente di grave per Loftus-Cheek. Il quale, ovviamente, non prenderà parte alla trasferta in casa del Borussia Dortmund, per la seconda partita del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani sera alle ore 21:00.

Così come l'ex Chelsea salterà anche Genoa-Milan di sabato sera a 'Marassi', anticipo dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024. Tornerà, però, a disposizione del tecnico Stefano Pioli per Milan-Juventus del 22 ottobre prossimo, quando rientrerà in squadra anche un altro infortunato, Rade Krunić. Ibra fa 42 anni: ecco cosa si è regalato l'ex bomber del Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.