Il Milan cambia pelle a centrocampo: ora più muscoli e più forza

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli che, rispetto alla scorsa stagione, sta cambiando radicalmente pelle. Specialmente a centrocampo. Sandro Tonali è stato ceduto al Newcastle , mentre Brahim Díaz è tornato al Real Madrid per fine prestito. Sono giunti, per sostituirli, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea .

Milan, che rivoluzione. In mezzo ora c'è più potenza

In arrivo, però, c'è anche Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar e sembra che la squadra mercato del Diavolo abbia pronto anche un altro colpo giovane in mediana, Yunus Musah del Valencia. Il Milan, di fatto, ha cambiato strategia: ha deciso di sacrificare Tonali per prendere più giocatori. Ha scelto di vendere un calciatore a quasi 80 milioni di euro per rifondare - o quasi - una squadra che, nelle semifinali di Champions League contro l'Inter, aveva sofferto il deficit di forza fisica.