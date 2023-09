Con Loftus-Cheek è un Milan d’acciaio: muscoli e corsa per lo Scudetto

Oggi, per la 'rosea', immaginare un Milan senza Loftus-Cheek in campo è un esercizio piuttosto complicato. Tanto per i tifosi, che sembrano già aver dimenticato Sandro Tonali (da cui l'ex Chelsea ha ereditato il numero di maglia) quanto per i compagni. È bastato vedere, per esempio, come ha reagito Theo Hernández, verso Pioli, allo stadio 'Olimpico' durante Roma-Milan quando, espulso Fikayo Tomori, il tecnico ha deciso di togliere dal campo Loftus-Cheek già ammonito.

Loftus-Cheek sta dando al Milan tutto ciò che era mancato in questi anni nel confronto in mediana con l'Inter: fisicità, potenza, solidità. Ma si tratta anche di un giocatore molto tecnico. Basti guardare come ha mandato in gol Christian Pulisic in Milan-Torino 4-1 oppure come si è procurato il calcio di rigore poi trasformato da Olivier Giroud in Roma-Milan 1-2. Le sue prestazioni stanno migliorando di partita in partita.

Dimostra già feeling con Pulisic (scontato) ma anche con Reijnders — Essere arrivato subito a Milanello, come primo acquisto estivo, lo ha aiutato. Loftus-Cheek ha fatto tutto il precampionato e acquisito presto le nozioni dell’allenatore, che anche in base alle sue caratteristiche ha rimodellato il Milan sul 4-3-3. Ha dimostrato subito di avere un ottimo feeling con Pulisic, ed era scontato avendovi già giocato insieme a Londra. Ma si è subito trovato bene in mediana anche con Tijjani Reijnders, altro neo-acquisto rossonero.

Nonché con capitan Davide Calabria, con cui condivide, talvolta, la fascia destra. Già, perché Loftus-Cheek, in questo Milan, ha già fatto tante cose e tutte bene. Mezzala di inserimento, guardiano davanti la difesa, incursore o, addirittura, esterno destro a centrocampo quando Calabria viene a giocare più dentro al campo. Nel derby servirà la partita perfetta e RLC, in questi giorni a Milanello, la preparerà sicuramente al meglio delle proprie possibilità. Mercato Milan, Furlani scatenato: doppio colpo a zero >>>

