Il Milan ai piedi del colosso Loftus-Cheek: che intesa con Reijnders

Vuole riconquistare la Nazionale inglese con il Milan

Loftus-Cheek si preparerà a Milanello al tour del force del Diavolo di Stefano Pioli senza ulteriori 'distrazioni'. Questo perché l'Inghilterra non l'ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale dei 'Tre Leoni' per la qualificazione agli Europei 2024. Non ci sarà dunque nelle partite in trasferta contro Ucraina e Scozia. L'obiettivo dell'ex Chelsea è fare molto bene in rossonero anche per riconquistare la sua Nazionale e, perché no, essere in campo a Wembley il 17 ottobre prossimo contro l'Italia di Luciano Spalletti. Milan, Maignan parla del suo futuro >>>