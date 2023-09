Milan, solo crampi per Loftus-Cheek: col Verona possibile turnover

Il Milan pareggia per 0-0 la prima gara stagionale in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri dominano la partita, ma non trovano il gol. Protagonisti dell'incontro anche due infortuni: quello di Maignan e quello di Loftus-Cheek . L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sull'inglese e sulle possibili scelte di formazioni di Stefano Pioli in vista del Verona. Ecco le ultime.

Milan, nessun problema per Loftus-Cheek

L’uscita dal campo di Loftus-Cheek, si legge, è stata solo per crampi, nessun infortunio muscolare. In vista dei due impegni di campionato ravvicinati, ovvero Verona e Cagliari, il tecnico vorrebbe far rifiatare Leao e Giroud che potrebbero fermarsi in una delle due partite per permettere a chi ha giocato meno di accumulare minutaggio. Per questo il Milan potrebbe essere vicino a un possibile turnover: obiettivo far riposare gli acciacati, come Maignan e Loftus-Cheek, e i titolari. LEGGI ANCHE: Milan, gol cercasi. Contro Verona e Cagliari tocca a Okafor e Jovic