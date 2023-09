Milan, ecco il nuovo Rafa Leao: più libero e micidiale

Milan, Leao più responsabile

La rovesciata, continua il quotidiano, è un gesto tecnico che Leao col Milan cercava da tempo, come detto da Rafa stesso. Poi è stato tolta anche a causa del rosso a Tomori. La maturità del portoghese si è vista anche nel modo in cui ha vissuto dalla panchina i minuti finali dopo il gol della Roma, come lui stesso ha raccontato nel post partita: «Sono qui per aiutare la squadra dentro e fuori. Ci sono anche gli altri che in panchina erano dentro la partita, era un momento di sofferenza e fuori dal campo dovevamo aiutare tutti per vincere. Sono molto contento di tutta la squadra perché abbiamo fatto un grande lavoro. Al derby ci penso dopo la sosta. Era una partita importante. Abbiamo fatto tutto per vincere, abbiamo controllato il gioco, abbiamo palleggiato bene e abbiamo fatto gol meritatamente. Quando siamo rimasti in 10 la squadra ha disputato una partita incredibile, bisogna ringraziare chi è rimasto in campo perché ha fatto un lavoro top». La 10 sulle spalle, di fatto, sembra averlo caricato e non schiacciato: ora l'Inter e la Champions.