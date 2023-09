Calciomercato Milan – Finita la sessione: cosa aspettarsi dal futuro?

Un calciomercato molto intenso quello del Milan che ha chiuso con tantissime manovre. Sono ben 10 i nuovi calciatori in arrivo, mentre sono 19, tra cessioni, prestiti e scadenze, che hanno lasciato Milanello. Una vera e propria rivoluzione per la squadra di Pioli. Andiamo a vedere, reparto per reparto come è cambiato il Milan in questo calciomercato.