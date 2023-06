NEWS MILAN, Leao: “Speriamo di fare grandi cose in futuro”

«Ho fatto sentire al Milan, ai dirigenti, ai miei compagni che volevo restare, alla fine è arrivato il momento giusto e siamo riusciti a trovare l’accordo. Milano è casa mia, mi hanno accolto con le braccia aperte e nei momenti difficili tutti erano lì per me. So che con questa fiducia posso arrivare al top. Nelle prime due stagioni i numeri erano molto bassi, ora sono un altro giocatore. Ho capito come alzare il mio livello in campo. Fuori dal campo Pioli mi dà consigli ogni giorno». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, doppio colpo in prospettiva dalla Danimarca?