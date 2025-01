Milan, Leao rinato con Conceicao. E quelle parole pesano

Il rapporto tra Paulo Fonseca e Rafael Leao, come scrive 'Il Corriere dello Sport', non è mai realmente nato. L'attaccante portoghese del Milan è cambiato a livello di prestazioni e atteggiamento sul campo con l'arrivo in panchina di Sergio Conceicao. Sia per meriti del giocatore, sia per i metodi e l’empatia con cui Conceicao ha sin da subito intessuto col suo connazionale: «Il mister parla tanto con me. Sta cercando di aiutarmi come uomo e giocatore. Io sto cercando di capire cosa vuole lui che mi vuole bene. Cerco di dare sempre il 100 per cento perché lui è quell'allenatore che vuole morire per i suoi giocatori e io voglio fare lo stesso». Il quotidiano riporta le parole molto importanti di Leao.