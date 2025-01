Milan-Parma, non ci sarà la conferenza di Conceicao alla vigilia

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, non terrà la conferenza stampa della vigilia di Milan-Parma a Milanello nella giornata di domani

Domenica 26 gennaio, alle ore 12:30, si disputerà a 'San Siro' Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025 e primo 'lunch match' stagionale per i rossoneri di Sergio Conceicao. Il quale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, domani non terrà, nel centro sportivo del Diavolo a Milanello, la consueta conferenza stampa della vigilia per la presentazione del match. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, niente Giménez? Ibra ha pronta una duplice soluzione >>>